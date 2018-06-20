Mayıs ayında ne kadar konut satıldı?

Bankaların konut kredisinde indirime gitmesi etkisini gösterdi. Türkiye genelinde konut satışları 2018 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 oranında artarak 119 bin 655 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artarak 119 bin 655 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 061 konut satışı ve %16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 919 konut satışı ve %10 pay ile Ankara, 7 bin 028 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 40 konut ile Bayburt ve 45 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 36 BİN 865

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %11,7 oranında azalış göstererek 36 865 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %30,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 100 konut satışı ve %16,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %51,3 ile Bilecik oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 82 BİN 790 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 82_790 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 961 konut satışı ve %16,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %69,6 oldu. Ankara 7 600 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 737 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.

55 BİN 502 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 artarak 55 bin 502 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %46,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 222 konut satışı ve %16,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 338 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 984 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 64 BİN 153 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artış göstererek 64 bin153 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 839 konut satışı ve %16,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %54 oldu. Ankara 7 581 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 044 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2 BİN 415 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %36,1 artarak 2 415 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2018'de ilk sırayı 854 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova ve 96 konut satışı ile Ankara izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 407 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 217 konut ile İran, 206 konut ile Suudi Arabistan, 165 konut ile Rusya Federasyonu ve 131 konut ile Afganistan izledi.