Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar…

Milli Piyango İdaresi’nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez oyunu Sayısal Loto çekiliş sonuçları internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Geçen hafta 6 bilen çıkmayınca loto severler kuponlarını doldurdu ve dört gözle zengin olmayı bekliyor. Sayısal Loto’da 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. İşte 5 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonucu…
5 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI
3, 6, 18, 19, 26, 31
GEÇEN HAFTANIN (28 NİSAN) SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
4, 5, 16, 36, 39, 42
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
2018 MAYIS AYININ İLK ŞANS OYUNLARI SONUÇLARI