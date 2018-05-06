Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar…

Sayısal Loto, 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanıyor. Geçen hafta 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Haftanın talihlileri merak ediliyor. İşte 5 Mayıs MPİ sayısal loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi’nin Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez oyunu Sayısal Loto çekiliş sonuçları internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Geçen hafta 6 bilen çıkmayınca loto severler kuponlarını doldurdu ve dört gözle zengin olmayı bekliyor. Sayısal Loto’da 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. İşte 5 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonucu…

5 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

3, 6, 18, 19, 26, 31

GEÇEN HAFTANIN (28 NİSAN) SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

4, 5, 16, 36, 39, 42

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

2018 MAYIS AYININ İLK ŞANS OYUNLARI SONUÇLARI

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