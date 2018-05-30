Birçok kişi tarafından yanlış yorumlanan ve yanlış kullandırılan mazeret izni nedir? Mazeret iznini kimler kullanabilir? Mazeret izni kaç gündür? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

4857 sayılı İş Kanunu’nda çalışanlar için düzenlenmiş olan izinlerle ilgili çeşitlilikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Peki mazeret izni nedir, kimlere verilir? Mazeret izni kaç gündür? Hangi durumlarda mazeret izni kullanılır? İşçinin ve memurun mazeret izinleri ve pek çok detay haberimizde…

MAZERET İZNİ NEDİR?

İş Kanunu tarafından, işçinin olağanüstü bir durumundan dolayı verilmiş yıllık izin dışındaki ücretli izinlere mazeret izni denir. İşçilerin yasada veya iş sözleşmesinde yer almayan gerekçelerle aldıkları ücretli izinlerse idari izin olarak değerlendirilebilir. İdari izinler yalnızca resmi anlamda kamu sektöründe geçerli olan izinler olsa da, işverenin veya iş yerinin işçiye yasa, sözleşme veya iş yeri geleneği dışında gönüllü olarak verdiği ücretli izinler de idari izin tanımına dahil olabilir.

MEMURUN MAZERET İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Mazeret izni memur açısından belli başlı şart ve koşullara bağlanmıştır. Bu bağlamda mazeret izni 657 sayılı kanunun 104. maddesinin C bendinde düzenlenmiştir. İşveren takdir hakkına bağlı olduğu bilinen mazeret izni devlet memurlarına toplamda 10 güne kadar verilebilmektedir.

Memurların mazeret izni süreleri kapsamında sahip oldukları bir diğer izin hakkı da şöyledir; Memurun talebi ve çalıştığı kurumun onayı doğrultusunda bir 10 gün daha izin verilebilmektedir; ancak bu ikinci 10 günlük mazeret izni süresi memurun yıllık izninden düşürülmektedir.

MEMURLARIN MAZERET İZNİ ALABİLECEĞİ DURUMLAR

Doğum mazereti

Kadın memura, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni verilir.

Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta daha eklenir.

Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde beklenen tarihinden önceki 3 haftaya kadar çalışmaya devam edebilir ve bu durumda, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası izin süresine eklenir.

Erken doğum halinde, doğum öncesi kullanılamayan analık izni süresi doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Eşi doğum yapan memura 10 gün izin verilir.

Ölüm mazereti

Eşi ya da çocuğu ölen memura 7 gün izin verilir.

Eşinin ya da kendisinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde, memura 7 gün izin verilir.

Diğer mazeretler

Doğum, çocuk, evlenme veya ölüm mazeretleri dışındaki herhangi bir mazeretle izin isteyen memura; bir takvim yılında toptan veya bölümler halinde, 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

Zorunlu hallerde memura (öğretmenler hariç) yeniden 10 güne kadar izin verilmesi de mümkün olabilmekle birlikte, ilk 10 günlük süreyi aşan kısım memurun yıllık izninden düşülür.

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MAZERET İZNİ KİMLERE VERİLİR?

Evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğu vefat edenlere, eşi doğum yapanlara, en az yüzde 70 oranında engelli çocuğu olanlara mazeret izni verilir.

MAZERET İZNİ KAÇ GÜN KULLANDIRILIR?

İş Kanunu'nda mazeret izinleri ayrı başlık altında Ek Madde 2'de belirtilmiştir. Bu izinler evlilik, doğum, ölüm ve engelli ebeveyni iznidir.

İşçiye;

– Evlenmesi durumunda 3 gün,

– Evlat edinmesi durumunda 3 gün

– Anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün,

– Eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün,

– En en az %70 oranında engelli veya sürekli hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilir.

İşçi ve işveren kendi arasında anlaşarak bu izinlerin süresini iş sözleşmesi ile arttırabilirler, bu izinlere ek olarak yeni mazeret izinleri ekleyebilir. Örneğin, birçok şirket kanunda taşınma izni olmamasına rağmen, iş sözleşmelerine taşınma izni eklemektedirler.

Mazeret izinleri özelliği gereği ücretli izinlerdir. İşçinin ücretinden bu izinleri kullanması nedeniyle kesinti yapılmaz.

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