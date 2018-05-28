McDonald’s’a 5 milyon dolarlık tazminat davası

Tüketici hakları konusunda gelişmiş bir hukuk sistemine sahip olan ABD’de açılan bir dava şaşkınlık yarattı.

McDonald's'ın Florida'daki bir şubesine gelen bir müşteri bir hamburger sipariş etti. Fox News'un haberine göre sipariş edilen hamburgere müşterinin talebi olmadan ekstra peynir eklendi ve bu peynirin ücreti müşteriden tahsil edildi. Bunun üzerine müşteriler 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Müşteriler Cynthia Kissner ve Leonard Werner hamburger ve cheeseburgerlerin farklı fiyat olduğunu bildiklerini fakat Quarter Pounder sipariş ettiklerinde yine de aynı fiyatı ödemelerinin haksızlık olduğunu söyledi.

FARK 30 İLA 90 CENT ARASINDA

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre McDonald's internet sitesinde Quarter Pounder hamburgerlerinin peynirli ve peynirsiz olarak farklı fiyat belirtilmiyor. Fakat kasaya gidildiğinde eklenen peynir miktarına göre 30 ila 90 cent arasında fark alınıyor.

McDonald'stan USA Today'e yapılan açıklamaya göre şirket davanın yasal dayanağı olmadığını söyledi. Şirket peynirsiz olarak hamburger seçeneğini müşterilerin damak tadına göre sunduklarını belirtirken menülerde yer alan fiyatların bayiilerin tasarrufuna göre belli bir oranda değişebileceği belirtildi.