MediaMarkt-Teknosa görüşmeleri sona erdi

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, Ceconomy ile Teknosa'ya ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak'ta başlanıldığı, görüşmelerin 13 Ekim'de ise kesildiği belirtildi.

Sabancı Holding iştiraki Teknosa’da stratejik opsiyonların değerlendirilmesi ile ilgili Ceconomy (MediaMarkt’ın ana şirketi) ile yürütülen görüşmelerin 13 Ekim’de kesildiğini duyurdu.

Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın ana şirketi konumundaki Ceconomy’nin CFO’su Mark Frese dün yaptığı açıklamada, Teknosa’ya yatırım ile ilgili görüşmelerin askıda olduğunu söylemişti.

13 EKİM’DE SONLANDI

Ceconomy’nin açıklamasının ardından bu sabah Sabancı Holding’den KAP’a yapılan açıklamada, Ceconomy ile Teknosa’ya ilişkin stratejik opsiyonların değerlendirilmesi görüşmelerine 19 Ocak’ta başlanıldığı, görüşmelerin 13 Ekim’de ise kesildiği belirtildi.

Açıklamada, Teknosa’da stratejik opsiyonların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmadığından, yapılacak bir açıklamanın hisse değerini etkileyebileceği düşüncesiyle konunun daha önceden kamuya açıklanmasının ertelendiği belirtildi.

Reuters’ta 29 Ağustos’ta kaynaklara dayandırılan haberde, Almanya merkezli elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Teknosa hisselerini satın alma planını döviz kurlarında son dönemde yaşanan oynaklık nedeniyle askıya aldığı belirtilmişti.

TÜRKİYE'DE 63 MAĞAZA MediaMarkt, Türkiye'de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye'de açtı. 2013 yılında da online satış kanalı mediamarkt.com.tr'yi hayata geçirdi. MediaMarkt'ın, 14 adedi İstanbul'da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 63 mağazası bulunuyor.

REUTERS