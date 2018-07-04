MediaMarkt’ın Teknosa’yı satın almak için görüştüğü iddiası

Bloomberg'de yer alan haberde, Media Markt'ın, Teknosa'yı satın almak için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Bloomberg’in konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı habere göre, Alman teknoloji perakendecisi Media Markt Saturn, Sabancı Holding'den Teknosa'yı satın almak istiyor.

MediaMarkt’ın, Türkiye’deki pozisyonunu güçlendirmek için Teknosa ile satın alma görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Bloomberg’in haberine göre, MediaMarkt Teknosa’nın tüm hisselerini almak istiyor.

TÜRKİYE’DE 63 MAĞAZA

MediaMarkt, Türkiye'de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye'de açtı. 2013 yılında da online satış kanalı mediamarkt.com.tr'yi hayata geçirdi. MediaMarkt'ın, 14 adedi İstanbul'da olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 63 mağazası bulunuyor.