Mega Metal’in hedefi ihracatla büyümek

2004 yılında kurulan Mega Metal’in bugün Avrupa’nın en büyük bakır tel üreticisi olduğunu söyleyen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “Kalıcı büyüme, katma değerli büyüme, markalı büyüme, vazgeçilmez büyüme. Türkiye bunları konuşmalı” dedi.

2004 yılında faaliyete aldığı “Mega Metal” bugün birçok dünya devine ince bakır tel üretimi gerçekleştiriyor. Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, Avrupa'nın en büyük bakır tel üreticisi olduklarını vurgulayarak, “Hedefimiz yakın gelecekte, bu alanda dünyanın en büyük 3 firmasından biri olmak” dedi.

RAKİPLERLE FARK AÇILIYOR

Kayseri'de ürettikleri yüksek teknolojili bakır tellerin bugün dünyanın en önemli kurumları tarafından kullanıldığının altını çizen Turgut, “En büyük müşterilerimiz otomotiv firmaları… Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bakır tel ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Bugün dünyada hemen hemen her elektrikli aracın içinde Kayseri'de ürettiğimiz bakır teller kullanılıyor. Otomotiv firmalarının dışında birçok önde gelen kurumun tedarikçisi konumundayız. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasına bağlı olarak bizim de bu pazardaki payımız her geçen gün artıyor. Diğer yandan Mega Metal'in ürettiği bakır teller robotlarda, uzay teknolojisinde ve tıbbi cihazlarda kullanılıyor. Yüksek teknoloji üretimimiz sayesinde rakiplerle aramızdaki fark her geçen yıl açılıyor.

CİRO HEDEFİ 1.2 MİLYAR TL

Yüksek teknolojiye yaptıkları yatırımlar ve yeni tesis için harcanan miktarın bugüne kadar 100 milyon doları bulduğunu anlatan Cüneyt Ali Turgut, şöyle devam etti: “Şimdiye kadar yaptığımız yatırım 100 milyon doları buldu. Buzdolabı, cep telefonu, otomobil, bilgisayar ve saatin içindeki teli üretiyoruz. Tel inceldikçe telin üzerindeki iletkenliği, akımın doğru iletilmesi, büküldüğü anda kopmaması önemli. Son 4 yılda yüzde 20'lik bir büyüme rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl 750 milyon liralık ciroya ulaştık. Yıl sonu ciro hedefimiz ise 1,2 milyar lira.”

KATMA DEĞERLİ BÜYÜMEYİ KONUŞMALIYIZ

Ekonominin sorunlar yaşadığı dönemde üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını anlatan Cüneyt Ali Turgut, “Biz bu noktada çok önemli adımlar atıyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üretmek için yatırımlar yapıyoruz. Mega Metal Avrupa'da kendi alanında önde gelen oyuncusu. Doğru alanda doğru stratejiyle büyüme devam edeceğiz. Hedefimiz bu büyümenin sağlıklı olması için ihracata dayalı büyümek. Mevcut pazarlarda hala öyle bir talep var. Kalıcı büyüme, katma değerli büyüme, markalı büyüme, vazgeçilmez büyüme. Türkiye bunları konuşmalı” dedi.