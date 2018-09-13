Mega projelerin sözleşmeleri TL’ye dönecek mi?

Türk Parasını Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından mega projelerde de TL'ye dönülüp dönülmeyeceği merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Lirası Koruma Kanunu'nda değişiklik yapıldı.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ‘belirlediği haller dışında' dövizle olan tüm iş, hizmet ve gayrimenkul sözleşmeleri Türk Lirası'na dönecek.

Vatandaş Yap İşlet Devlet kapsamında olan projelerin sözleşmelerinin de TL'ye dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

Örneğin Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti şu anda 4 dolar+KDV, otomobil başına tünelden geçerken 23.50 TL ödüyoruz. Bu sözleşmenin TL'ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti ise otoyol ücreti hariç 3 dolar+KDV köprüden geçiş için şu anda 13.35 TL ödüyoruz. Bu sözleşmenin de TL'ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

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