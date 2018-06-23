Mehmet Şimşek: Dünyadaki en kaliteli seçim süreci bizde

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bazı AGİT gözlemcilerinin seçim çalışmalarıyla ilgili olarak Türkiye'ye alınmaması hakkında konuştu. Şimşek, "Bu seçimlerin şeffaf, denetime açık ve katılımcı, en güçlü düzeyde demokratik bayram olacağı konusunda tereddüt yok. Dünyanın bu anlamda hakikaten en kaliteli süreci bizde" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Türkiye’deki seçim sürecinin şeffaf ve denetime açık olduğunu söylerken, “Türkiye hakkında çok şey söylenebilir ama hiçbir şekilde değerlendirilmeyecek husus, bu seçimlerin şeffaf, denetime açık ve katılımcı, en güçlü düzeyde demokratik bayram olacağı konusunda tereddüt yok. Bütün partiler güçlü bir şekilde sandıkta temsil ediliyor, süreçler test edilmiş, kanıtlanmış. Dünyanın bu anlamda hakikaten en kaliteli süreci bizde” değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, seçim sürecinin küresel denetime açık olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı: Dolayısıyla tereddüt yok, çamur tutmaz. Onun için çok net olarak yarın milletimiz karar verecek. Bu kararı verirken Türkiye’nin neredeyse yüzyıla yakın çok iyi tanımlanmış, çok iyi yönetilen, son derece şeffaf hem bütün partilerin hem vatandaşlarımızın hem de küresel denetime açık bir süreçten bahsediyoruz.

Onun için hiç o türden yaklaşımlar veya girişimler tutmaz. Milletimiz, her şeyi biliyor, dünya da tabii ki ön yargıları bırakırsa… demokratik sistemin işleyişi noktasında en ufak bir yanlış, bir şüpheye, bir değerlendirmeye mahal yoktur.