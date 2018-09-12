Mehmet Şimşek İngiltere’ye mi gidiyor?

Özyeğin ve Şahenk'in bankası Dome, Mehmet Şimşek'i istediği iddia edildi. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in yazısına göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı burs sınavını kazanarak İngiltere'ye giden, ardından birçok uluslararası finans kuruluşunda görev alan Şimşek, Londra'daki hayatına kaldığı yerden devam edecek.

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre; Türk ekonomi tarihinin en önemli isimlerinden biri haline geldi Mehmet Şimşek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı burs sınavını kazanarak İngiltere’ye giden, ardından birçok uluslararası finans kuruluşunda görev alan Şimşek, Londra’daki hayatına kaldığı yerden devam edecek. Şimşek'in bundan sonra kariyerini nasıl sürdüreceği tam olarak bilinmiyor ancak edindiğim bilgilere göre, Türkiye’nin önde gelen iki ailesi; Şahenk ve Özyeğin Mehmet Şimşek'e özel bir teklifte bulundu. İki Türk devi; Doğuş ve Fiba, Londra’da kurdukları Dome Group’un kaptanlığı için Mehmet Şimşek'i düşünüyor. Bilindiği üzere İngiltere’deki en büyük Türk sermayeli yatırım bankalarından birini geçen yıl Dome Group açmıştı. Dome Group’un açılışına o dönemki unvanlarıyla Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılmış, kurdeleyi Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ile birlikte kesmişlerdi.

KREDİ FONUNU 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAK

Dome Group’un, kredi fonu 300 milyon dolar. Bu tutarın 2020 yılına kadar 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Dome’un yönetiminde ise bankacılık dünyasının yakından tanıdığı simalar var. Eski Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, eski Goldman Sachs Türkiye Genel Müdürü Çağlayan Çetin, Murat Özyeğin, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sözen bu isimler arasında bulunuyor.

Biraz da Mehmet Şimşek'in kariyeri hakkında kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1993 yılında İngiltere’deki Exeter Üniversitesi'nden finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesi alan Şimşek, Türkiye’ye dönerek kısa bir süre Etibank'ta çalıştı. Ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak görev alan Şimşek, 1997’de New York’a yerleşti ve uluslararası yatırım bankası UBS’in hisse senedi analiz kısmında araştırmacı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul’a dönerek Deutsche-Bender Menkul Değerler'de iki yıl mesai yapan Şimşek, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Merrill Lynch'e geçti ve İngiltere’ye yerleşti. 2000 yılı ortalarında başlayan Merrill Lynch döneminin ilk günlerinde Şimşek’in sorumluluk alanında Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İsrail'i içeren Akdeniz bölgesi bulunuyordu.

DÜNYANIN EN ETKİLİ İSİMLERİ ARASINDA

2001’in ortasından itibaren Şimşek’in sorumluluk alanına Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan Avrupa ülkeleri de eklendi. 2005 yılı sonunda Merrill Lynch’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığı’na getirilen Şimşek, 2007 seçimleri öncesinde milletvekili adayı oldu ve bankaladik görevini bıraktı. 60'ıncı hükümette Hazine'den Sorumlu Devlet Bakanlığı, 61'inci hükümette Maliye Bakanlığı, 64’üncü hükümette Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Şimşek, ‘Emerging Markets’ dergisi tarafından 2013'te ‘Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı’ seçildi. Aynı yıl ‘Foreign Policy’ dergisi tarafından dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterilen, 3 çocuk babası Şimşek, 24 Haziran seçimlerinde aday olarak yer almadı ve sessiz sedasız İngiltere’nin yolunu tuttu.

Şimşek’in Ferit Şahenk ve Hüsnü Özyeğin’e ait İngiltere’deki Dome’un teklifine ne yanıt vereceğini bilmiyorum. Ancak hem iç piyasanın hem de küresel finans sisteminin güven duyduğu bir isim olan Mehmet Şimşek’in bu teklife olumlu cevap vermesi durumunda Dome’un yakalayacağı rüzgar oldukça kuvvetli olacağa benziyor.