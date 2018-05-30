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Mehmet Şimşek: Londra’daki temaslarımız verimli geçti

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Londra'daki görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Şimşek, "Görüşmelerimiz verimli geçti, yatırımcının ilgisi büyük" dedi.

android-time 11:09 30 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Mehmet Şimşek: Londra’daki temaslarımız verimli geçti
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Londra'daki görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Şimşek, "Görüşmelerimiz verimli geçti, yatırımcının ilgisi büyük" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile birlikte gittiği Londra seyahatinde yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

 

Şimşek, Londra’daki ilk gününde de “90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz” demişti.

Son güncelleme: android-time 11:4830.05.2018
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