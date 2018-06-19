Mehmet Şimşek’ten dolar açıklaması

Bugün sabah saatlerinde yükseliş eğilimi ile başlayan dolar öğle saatlerine yaklaşırken 4.77 liranın üzerini test etti. Dolarda yaşanan bu gelişmenin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir tweet attarak, "Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil." dedi.

Bugün Dolar/TL güne yükseliş ile başladı. 4.77 seviyesini aşan Dolar/TL’ye ilk yorum Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek, “Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz.” ifadelerini kullandı. DOLAR 4.77’NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Dolar 4.77 TL’yi görmesinin ardından saat 12.38 itibariyle 4.7683 liradan el değiştirdi. Euro ise 5.50’den işlem görüyor.