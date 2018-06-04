Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyondaki yükselişin ağırlıklı olarak baz etkisi, petrol fiyatları ve kurdaki yükseliş gibi "dönemsel hareketleri" yansıttığını, yükselen enflasyonda yılın ikinci yarısında düşüş eğiliminin başlayacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından Twitter’daki hesabında, “Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisi 4 puandan yüksek oldu… Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak” dedi.

Tüketici fiyatları Mayıs’ta giyim ve ayakkabı ile ulaştırma grubu öncülüğünde beklentilerin üzerinde yüzde 1.62 artarken, yıllık bazda yüzde 12.15’e çıkarak altı ayın en yüksek seviyesine geldi.

Çekirdek endeksler yıllık bazda tarihi zirvelerine yükselirken, yıllık üretici fiyatları da Ağustos 2003’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

REUTERS

İLGİLİ HABER Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı