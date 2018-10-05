Melek yatırımcılar ve startuplar TOSB’da buluşuyor

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), TOSB Inovasyon Merkezi koordinatörlüğünde "Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi" Paneli ile 17 Ekim 2018 Çarşamba günü başarılı startuplar ile yenilikçi yatırımcıları buluşturacak. TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Otomotiv sektöründe ve girişim ekosisteminde akıllı parayı geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ülkemizin en büyük ihracat kaynağı otomotiv sektörünün önemli temsilcilerinden TOSB bünyesinde faaliyetlerine başlayan İnovasyon Merkezi, yatırımcılar ve girişimcileri bir araya getiriyor. Otomotiv alanında başarılı startuplar ile yeniliklere ayak uydurmayı seven yatırımcıların buluşacağı “Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi” paneli 17 Ekim Çarşamba günü TOSB Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Panel ile birlikte otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren firma sahiplerinin ‘akıllı para’ya evrilmesi, girişimcilik ekosistemine melek yatırımcı kimliğiyle girerek, otomotiv ekosistemini güçlendirmesi hedefleniyor. Panelde ‘melek yatırımcılık, girişim sermayesi nedir, neden önemlidir, girişimcilere ve otomotiv sektörüne faydaları nedir, devletin bu konudaki teşvikleri nedir?’ gibi konular ele alınacak. Panel ile yatırımcı ve buluş sahipleri arasında bilgi paylaşımını sağlamak, bu konudaki paydaşları bir araya getirmek amaçlanıyor. Bu nedenle başarı

öyküsü yazan yatırım şirketlerinin kurucuları ve yöneticileri ile kamu nezdinde bu süreçlerin tepe yöneticileri konuşmacı olarak panelde bir araya gelecek.

Kimler katılıyor?

Moderatörlüğünü TOSB İnovasyon Merkezi Koordinatorü Ekrem Özcan'ın yapacağı panele, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü vekili Dr. Hakan Ertürk, F+ Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusu Berik, İş Girişim Sermayesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin konuşmacı olarak katılacak.

“Girişim ekosistemine desteğimiz artarak devam edecek”

TOSB'u İnovasyon Merkezi haline getirmek için bütün enerjilerini sarf ettiklerini belirten TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “Girişim ekosisteminin tüm paydaşlarıyla bir arada olmak istiyoruz; hem girişimcilerle hem de yatırımcılarla, böylece dünya trendlerini yakalamak kolaylaşacak. Dünyada her şey çok hızlı değişiyor. Buna ayak uydurabilmenin tek yolu da inovasyondan geçiyor. Bu nedenle biz, başarılı startuplara olan desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz. Sektörde ve girişim ekosisteminde akıllı parayı geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yeni teknolojilerin deneyimlenmesini kolaylaştırmak istiyoruz”

Sözlerine İnovasyon Merkezi olmanın öneminden bahsederek devam eden Burhanoğlu: “TOSB'daki firmaların ve çalışanların yeni teknolojileri hızlı bir şekilde deneyimlemesi adına bir ortam hazırlamak istiyoruz. Bu projelerden bir tanesi de MARKA ile yaptığımız 1 Milyon TL'lik işbirliği. Bu proje ile TOSB, Türk otomotiv sektörünün İnovasyon Merkezi olmaya bir adım daha yaklaşacak.” dedi.