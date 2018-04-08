Türkiye Kamu-Sen’in son yaptığı araştırmanın sonuçları kamuda çalışan 3 milyon memuru üzdü. AKP’nin işbaşına geldiği 2002’den bugüne kadar memur maaşları altın karşısında yüzde 50 değer kaybetti. 16 yıldır ortalama maaş alan bir memur 11 çeyrek altın kaybetti. 2002 yılında ortalama bir memur maaşı ile 22.1 adet çeyrek altın alınırken, Mart 2018’de bu rakam 11.1’e geriledi.

En düşük maaş alan bir memur ise 2002'de maaşı ile 14.9 adet çeyrek altın alırken, şimdi 8.4 çeyrek altın alabiliyor. En düşük memur maaşının çeyrek altın karşısındaki kaybı da yüzde 43.6 oldu. Araştırmaya göre, 2002 yılında bir çeyrek altının piyasa satış fiyatı 24 lira idi.

Bugün çeyrek altın 282 lira oldu. 2002-2018 arasında altın fiyatları yaklaşık 11.8 kat arttı. 2002-2018 arasında ortalama memur maaşı da altın karşısında eridi.

SÜREKLİ DEĞER KAYBI OLDU

2002'den beri ortalama maaş alan bir devlet memuru 11 çeyrek altın, en düşük dereceli memur ise 6.5 adet çeyrek altın kaybetmiş oldu. Araştırmada, memur maaşlarının, hem zorunlu tüketim maddeleri hem de mal ve hizmet fiyatları karşısında sürekli değer kaybettiğine dikkat çekilerek şu tespitler yapıldı:

“Memur maaşlarının eridiği gerçeğini inkar ederek maaş pazarlığına soyunan sözde yetkili sendikaların ise memurları gerçek anlamda temsil etmekten uzak olduğu bütün verilerde ortaya çıkıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde ve diğer platformlarda bu sendikaların kamu görevlilerinin sorunlarını gerçekçi bir şekilde dile getirmemeleri nedeniyle maaşlar her anlamda eriyor ve geçmişe dönük bir telafi konusu da bu sendikaların gündemine bir türlü gelemiyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ülke ekonomisi sürekli büyürken çalışan kesimin gelirinin reel olarak azalması, büyümenin tabana yansımadığının ve gelir dağılımında adaletin sağlanamadığının en büyük delili olmaktadır.”