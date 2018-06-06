KPSS geç başvuru tarihi geldi: Memur adaylarına bir şans daha tanıyan KPSS geç başvuru işlemleri…

28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak sınavın başvuru tarihinin kaçıran adaylar KPSS'ye geç başvuru yapabilecek. Adaylar 2018 KPSS başvurularını gün içinde yapabilecek. 6 Haziran 2018 saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurular alınacak. İşte KPSS sınav tarihleri...

2018 lisans KPSS başvuruları tamamlandı. Fakat başvurusunu tamamlayamayan memur adayları için bir fırsat da KPSS geç başvuruları oluyor ÖSYM KPSS geç başvurularının bugün yani 6 Haziran’da yapılacağını duyurdu.

KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURUSU İÇİN SON ŞANS

Geç başvuru tarihi: (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT): 6 Haziran 2018

Genel Yetenek-Genel Kültür / Eğitim Bilimleri / ÖABT : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının Her Bir Oturumu İçin : 60,00 TL

KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

KPSS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.