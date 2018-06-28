Memur emekli maaş hesaplama 2018 | Ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekliliğini bekleyen memurların emekli olduklarında alacakları maaş merak ediliyor. Memur emekli maaşı hesaplama ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak çalışmakta olan memurlar, emekli olduktan sonra ne kadar emekli maaşı alır? Memur emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Merak ettikleriniz haberimizde…

EMEKLİ MEMUR MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Öncelikle çalışırken ödenen primler emekli maaşında belirleyici. Aylık bağlama oranları da emekli maaşında etkili oluyor. Emekli maaşı hesabında 3 ayrı dönem dikkate alınıyor. 2000’e kadar olan dönem, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası. Aylık bağlama oranları farklılık gösterdiğinden, bu 3 dönem için ayrı ayrı hesaplar yapılıyor. Yine 2000 yılı öncesinde gösterge hesabı yapılırken, şimdi refah payları da ekleniyor. Ancak her 2 hesap türünde de emekli maaşını belirleyen en önemli unsur çalışırkenki aylık brüt kazanç oluyor.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

E-Devlet sisteminden emeklilik sorgulama işlemini kolayca yapabilirsiniz. E-Devlet sistemini kullanabilmeniz için bir E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E-Devlet şifresi PTT’den temin edebilirsiniz. Emekli maaş sorgulama işleminiz için E-Devlet şifreniz yoksa PTT şubesinden 2 lira karşılığında şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile emekli maaş sorgulama işlemi her üç kurum için de farklı sistem üzerinden yapılmaktadır. Bunun için yazının devamında bağlı olduğunuz kurumu seçiniz. Açılan ekranda resimde göstermiş olduğumuz “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. Kimliğinizi doğrulayıp işleminize devam etmek için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girmiş olduğunuz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. E-Devlet sistemi üzerinden farklı adresler ile kurumunuzun emekli maaş sorgulama işleminizi tamamlamış bulunmaktasınız.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İŞLEMİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinde yer alan uygulama ile Kamu Emekli Maaşı Hesaplama sisteme girerek maaşınızı kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Öncelikle,(https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkini tıklayıp açılan sayfada bazı bilgilerin girilmesi isteniyor. Hesaplama yaparken TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi kısımları eksiksiz doldurmanızdır.

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