Memur zammı 2018: Memur maaşına temmuzda ne kadar zam geldi?

Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı ve memura temmuzda yapılacak zam belli oldu. TÜİK, enflasyon oranını 9,17 olarak açıkladı. Altı aylık eflasyon oranına göre memur maaşına Temmuz 2018'de memur maaşlarına yüzde 5,17 puan enflasyon farkı yansıtılacak. İşte temmuz zammı detayları...

1 Temmuz'dan itibaren memurun alacağı enflasyon farkı belirlendi. Altı aylık enflasyon rakamının yüzde 9,17 olması sonrası memur maaşlarına yüzde 5,17 puan enflasyon farkı yansıtılacak. Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak. Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9'a yakın zamlanmış olacak.

TEMMUZ ZAMMINA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI

Not: Tablo bekar ve çocuksuzlar için düzenlenmiştir.Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklenenin üzerinde aylık yüzde 2,61 artış gösterdi. 6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak kaydedildi.