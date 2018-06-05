Memura enflasyon ve sözleşme zammı

Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi memurlara önümüzdeki ay enflasyon zammı hakkı getirecek. Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memurlar önümüzdeki ay yüzde 2.39 enflasyon zammı alacak. Önümüzdeki ay yüzde 3.5 oranında da toplu sözleşme zammı var. Yani toplam zam en az yüzde 5,89. Buna rakamlara göre önümüzde ki ay en düşük memur maaşı 3.050 TL olurken, en yüksek memur maaşı da 11.678 TL olacak.
Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 3.5 zam alacak devlet memuru ve emeklilerin gözü, yılın 5 ayındaki enflasyonun ardından, enflasyon farkı için haziran rakamlarına çevrildi.
İlk 5 ayda yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2.39'luk enflasyon farkını ortaya çıkardı. Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2.39'luk fark maaşlara yansıtılacak.
Müsteşar (Derece: 1/4): 11.029 TL
Genel Müdür (Derece: 1/4): 9.674 TL
Şube Müdürü (Üniversite mezunu): 5.081 TL
Memur (Üniversite mezunu): 3.119 TL
Öğretmen: 3.909 TL
Kaymakam: 8.884 TL
Başkomiser: 5.077 TL
Polis memuru: 4.440 TL
Uzman Doktor: 5.924 TL
Hemşire (Üniversite mezunu): 3.796 TL
Mühendis: 5.187 TL
Teknisyen (Üniversite mezunu): 3.248 TL
Profesör: 8.366 TL
Araştırma Görevlisi: 4.922 TL
Vaiz: 4.065 TL
Avukat: 4.951 TL
En düşük emekli memur maaşı ise 1.910 TL