Memurların çalışma saatleri ve fazla mesai ücretleri 2018

Devlet memurlarının çalışma saatleri işçi sınıfına göre değişiklik göstermektedir. Devlet memurları kanununda haftalık çalışma süresi, haftalık izin ve bir memurun en fazla kaç saat çalışabileceğine yer verilmiştir. Peki memurların çalışma saatleri ve fazla mesai ücretleri hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Devlet memurlarının haftalık çalışma süresi, haftalık izin ve bir memurun en fazla kaç saat çalışabileceği yönetmeliklerle belirlenmiştir. Memur çalışma saatleri ve fazla mesai ücretleri ile ilgili öğrenmek istediğiniz detaylar haberimizde…

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların mesai saatinin en fazla ne kadar olabileceği belirtilmiştir. Devlet memurları kanunun 99. maddesine göre memurlar haftalık olarak en fazla 40 saat çalıştırılabilir. Devlet memurlarının izin günleri de yasada cumartesi pazar olarak belirtilmiştir.

Haftalık 40 saatten fazla çalışılması durumunda memura her bir saat için mesai ödemesi yapılır. Fazla mesai alabilmek için kendi ve amirinin imzası olan bir fazla mesai çizelgesi hazırlanmalıdır. Memurların ne kadar fazla mesai alacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

DEVLET MEMURLARININ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Memurların çalıştıkları kuruma göre günlük mesai saatleri değişkenlik gösterebilir. Kuruma göre çıkarılacak özel kanun ya da yönetmelikle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri belirlenebilir.

DEVLET MEMURLARININ GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ

Memur olarak görev alanların çalıştıkları kurumların günlük çalışma saatleri ve öğlen dinlenme molaları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur. Günlük çalışma saatleri ayarlanırken verilen hizmetin özellikleri de göz önünde bulunur.

KURUMLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

– Valilik Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

– Kaymakamlık Mesai Saatleri: 08:30 – 12:30 / 13:00 – 17:00

– Belediyeler Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

– Adliye Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

– Devlet Hastaneleri Mesai Saatleri: 09:00-12:30 / 13:30-16:00

– Sağlık Ocakları Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

– Nüfus Müdürlüğü Mesai Saatleri: 08.30-12.30 / 13.30-16.30

– Tapu Dairesi Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

– PTT Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-16:30

– Vergi Dairesi Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

– Askerlik Şubesi Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

– SGK Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

– İşkur Mesai Saatleri: 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00

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