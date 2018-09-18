Merak edilen konkordato ne demek? Konkordato nedir işte anlamı…

Sık sık gündeme gelen konulardan biri de konkordato. İflas ertelemenin KHK ile yasaklandığı için artık konkordato var. Peki konkordato nedir? Konkordato iflas anlaşmasıdır. İşte tüm merak edilenler…

Birçok şirkettten konkordato ilanı haberleri gelirken, konkordato nedir sorusu merak ediliyor. Son zamanlarda Türkiye’de 10’dan fazla şirketin konkordato ilan etmesi ile konkordato nedir sorusu önem kazandı. Peki konkordato nedir?

KONKORDATO NEDİR?

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır.

YAKIN ZAMANDA KONKORDATO İLAN EDİLEN ŞİRKETLER

GİLAN

Konkordato ilan tarihi: 03.09.2018

Türkiye'de mücevher alanında ön plana çıkan firmalardan biri olan Gilan, konkordato ilan etti. Firmanın üst düzey yöneticisi Osman Geylan neden konkordato ilan ettiklerinin detaylarını anlatı. 3 Eylül Pazartesi günü konkordato için başvurduklarını ifade eden Geylan, 5 Eylül Çarşamba günü de konkordato ilan ettiklerini dile getirdi. Geylan, “İşimize odaklanabilmek için bunu yaptık, amacımız mevcut vadeleri uzatmak. Borçlu olduğumuz bankaların markamıza bakış açısı olumlu, böyle dönemler beraber hareket edilmesi gereken dönemler, Türkiye hedeflerine markalarıyla ulaşabilir” dedi.

HOTİÇ

Konkordato ilan tarihi: 31.08.2018

Türkiye'de 150 satış noktası bulunan, 80 yıllık ünlü ayakkabı markası Hotiç'de geçtiğimiz günlerde konkordato ilan etmişti. Hotiç CEO’su Alihan Hotiç’in yaptığı açıklamada şirketin son dönemde piyasadaki hareketlerden dolayı nakit sıkışıklığı çektiğini söylemişti.

KESKİNOĞLU

Konkordato ilan tarihi: 12.06.2018

55 yıllık bir firma olan Keskinoğlu, nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas erteleme yerine getirilen konkordato başvurusu yapmıştı. Şirket, neden olarak ise ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için bulunduğunu açıklamıştı. Konkordato süresi boyunca şirket yönetimindeki kişiler birçok mal varlığını satışa çıkardı. Tabi yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle Keskinoğlu Şirketler Grubu birçok işçinin de işine son verdi. Sozcu.com.tr Keskinoğlu'nun durumunu patronları Mehmet ve Fevzi Keskinoğlu'ndan dinlediklerini iki günlük bir yazı dizisinde okurlarına aktarmıştı.

REMOİL

Konkordato ilan tarihi: 02.08.2018

Yılda 300 milyon lira cirolu Türkiye genelinde bayileri bulunan akaryakıt dağıtım şirketi Remoil'de konkordato ilan etmişti. Remoil'in konkordato başvurusu İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Şirket, konkordatoya giden süreçte kısa vadeli banka kredilerindeki sorunlarla birlikte bankaların yeniden yapılandırma taleplerini sürüncemede bırakması da dikkat çekmişti.

MAKRO MARKET

Konkordato ilan ettiği tarih: 27.10.2017

Türkiye’nin en büyük market zincirleri arasında yer alan Makro Market, içine düştüğü mali sıkıntıyı aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu. Makro ve Uyum marketlerini bünyesinde bulunduran Makro Market A.Ş’nin Türkiye genelinde 253 mağazası bulunuyor. 6 bin 500 kişinin çalıştığı Makro'nun cirosu 1.7 milyar lira.

MENDO İÇ GİYİM

Konkordato ilan ettiği tarih: 07.09.2018

Tekstil sektöründeki geçmişi 40 yıla yakın olan Osman Alyüz, çoğunluk hissedarı olduğu Mendo İç Giyim Tekstil Pazarlama Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Mendoğlu Çamaşırları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Menpa Mağazacılık Pazarlama Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için konkordato başvurusunda bulundu. Dava başvurusu İstanbul Anadolu 2. Asliye Mahkemesi’ne yapıldı. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası, şirketleri hacizlere karşı korumaya alacak tedbir kararı verdi.

DİZAYN BORU

Konkordato ilan ettiği tarih: 17.04.2018

Türkiye'nin en büyük üç plastik boru üreticisinden biri olan 300 milyon lira cirolu Dizayn Boru, içine girdiği mali darboğazı aşamayınca iflas ertelemenin yasaklanması sonrası hayata geçen yeni konkordato yasası kapsamında mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, şirketin hacizlere karşı korumaya alınması talep edilmişti.

EURONET CAR RENTAL

Konkordato ilan ettiği tarih: 20.08.2018

Araç kiralama sektörünün devlerinden Euronet Car Rental'da konkordato ilan eden firmalara arasında… Araç kiralama sektörünün devlerinden yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurmuştu. Hacizlere karşı koruma talep eden şirketin konkordato davasında tedbir kararı çıktı. Euronet Car Rental 20 yıla yakın bir süreden beri faaliyet gösteriyor.

AKER İNŞAAT

Konkordato ilan ettiği tarih: 31.07. 2018

Yarım asra yakın bir süredir faaliyet gösteren Ankara merkezli Aker İnşaat AŞ mali darboğaza girmişti. Şirket hacizlere karşı koruma talep etti. ve mahkeme şirket faaliyetlerinin denetimi için konkordato komiseri heyeti atamıştı. Aker İnşaat Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato davası açtı.

OM- AR TEKSTİL

Konkordato ilan ettiği tarih: 30.07.2018

Tekstil sektöründe çeyrek asırdan beri faaliyet gösteren Om-Ar Tekstil, mali sorunları aşmakta güçlük çekince mahkemeden konkordato talebinde bulunmuştu. Om-Ar Tekstil İnşaat AŞ, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato davası açtı.

NALPAS GIDA

Konkordato ilan ettiği tarih: 13.07.2018

Kayseri’de 4 kuşaktır faaliyet gösteren Nalpaş Gıda'da mali açıdan darboğaza girdi. Mahkemeye başvuran şirket hacizlere karşı koruma istemişti. Mahkeme, şirkete yönelik tedbir kararı vererek geçici konkordato komiseri heyeti atamıştı.

EFECAN TEKSTİL

Konkordato ilan ettiği tarih: 17.07.2018

Otel tekstil ürünleri üreticisi Efecan Tekstil yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurmuştu. Hacizlere karşı koruma talep eden şirkete tedbir kararı verildi ve iki kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.

SMACH GIDA

Konkordato ilan ettiği tarih: 05.07.2018

Manisa merkezli, dondurma makinesi imalatı ve satışı yapan Smach, mali sıkıntıları aşamayınca konkordato başvurusunda bulunmuştu. Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması 5 Temmuz’da yapıldı. Mahkeme şirket hakkında tedbir kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket, hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.