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Mercedes C200d satışı durduruldu

Mercedes C200d’nin satışı durduruldu. Dizel yazılım güncellemesinin ardından makyajlı C200d'ler Eylül ayında tekrar satışta olacak.

Sozcu.com.tr
android-time 10:07 29 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
Mercedes C200d satışı durduruldu
Mercedes C200d’nin satışı durduruldu. Dizel yazılım güncellemesinin ardından makyajlı C200d'ler Eylül ayında tekrar satışta olacak.

Alman Taşımacılık Bakanı Andreas Scheuer ile Daimler CEO'su Dieter Zetsche önceki iki hafta içinde iki kez görüştü.

Bu görüşmenin sonucunda alman üretici, Vito Van, GLC ve C-Serisi sedan modellerinde kullandığı dizel motorların yazılımlarını değiştirecek.

Scheuer, “Hükumet yanlış yazılımlar kullanıldığı için resmi bir geri çağırma olacak” demişti.

Dizel motorları üzerindeki yazılım farklılığını kabul etmeyen Mercedes-Benz, geri çağırdığı otomobillerin sadece yazılımlarını güncelleyerek hayatlarına devam etmesini sağlayacak. Ayrıca marka bu suçlamaları kabul etmediği için büyük bir ceza yükünden de kurtulmuş olacak. CEO Zetsche, hükumetle aralarında geçen görüşmeyi “yapıcı” olarak nitelendirdi.

Söz konusu otomobil Türkiye’de yılda 2000-3000 adet satılıyor.

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Son güncelleme: android-time 10:1629.06.2018
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