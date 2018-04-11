Merkez Bankası brüt döviz rezervi 6 yılın en düşüğünde

Merkez Bankası brüt döviz rezervi 1,62 milyar dolar azalarak 6 yılın en düşük seviyesini gördü.

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 622 milyon dolar düşüş gösterdi. Böylece rezerv son 6 yılın en düşük seviyesine indi.

Foreks’in Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, bir önceki hafta 84 milyar 702 milyon dolar olan rezerv, 6 Nisan ile sona eren haftada 83 milyar 80 milyon dolara geldi.

Brüt döviz rezervi 29 Haziran 2012 tarihinde gördüğü 83 milyar 50 milyon dolardan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Merkez Bankası altın rezervi 25 milyar 345 milyon dolardan 25 milyar 348 milyon dolara çıktı. Altın rezervi en son 23 Mart’ta 25 milyar 721 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Merkez Bankası toplam rezervi 110 milyar 47 milyon dolardan 108 milyar 428 milyon dolara geldi. Merkez Bankası döviz rezervi 2017 sonunda 84 milyar 111 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası altın rezervi 2017 sonunda 23 milyar 542 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013’te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

BRÜT DÖVİZ REZERVİ NEDİR? Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin tamamı kendisine ait değildir. Bunların bir bölümü bankaların Merkez Bankasında tutmak zorunda olduğu zorunlu karşılıklardan oluşur. Bunları bir çeşit emanet dövizler olarak düşünebiliriz. TCMB'nin son yıllarda rezerv opsiyon mekanizması aracılığıyla TL mevduatlar karşılığında alması gereken zorunlu karşılıklara da dövizle yatırma esnekliği tanımasıyla bu döviz rezervlerindeki emanet tutarda artış olmuştur. Döviz rezervlerinin bir bölümünün emanet olması nedeniyle Merkez Bankası'nın döviz rezervleri toplamı bize brüt döviz rezervlerini gösteriyor. Bundan Merkez Bankası'nda emaneten duran miktarları düştüğümüzde net döviz rezervine ulaşıyoruz (Merkez Bankası jargonunda net döviz rezervi brüt rezervlerden muhabir banka borçları düşülerek hesaplandığı için burada geçen kavrama kullanılabilir döviz rezervi demek daha uygun olabilir.)

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