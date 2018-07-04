Merkez Bankası ‘canavarı’ değerlendirdi

Enflasyon canavarı 14 yılın zirvesinde. Merkez Bankası yaptığı değerlendirmede, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının, "sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan" geldiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, tüketici fiyatları Haziran’da aylık bazda yüzde 2.61 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.39 düzeyine yükselirken, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 9.17’yi buldu.

Merkez Bankası’nın “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporunda şöyle denildi:

“Enflasyondaki artış alt gruplar geneline yayıldı.

“Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan geldi.

“Bu dönemde enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyir sürdü.

“Döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak başta beyaz eşya ve otomobil olmak üzere dayanıklı tüketim mallarında yüksek oranlı fiyat artışları kaydedildi.

“Türk lirasındaki değer kaybı, ithal içeriği yüksek diğer temel malların yanı sıra bazı hizmet gruplarını da olumsuz etkilemiştir.

“Bu dönemde hizmet enflasyonunda genele yayılan artışlar izlendi.

“Bu gelişmede maliyet unsurlarının yanında, talep yönlü etkiler de hissedildi.

“Bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri kayda değer bir biçimde yükseldi.”

“Çekirdek enflasyon ana eğiliminde belirgin bir bozulma izlendi”

“Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 1.81 ve 1.96 puan artarak yüzde 14.58 ve yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.

“Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, temel mal, hizmet ve enerji gruplarının katkısının sırasıyla 1.81, 0.71, 0.44 ve 0.23 puan arttığı gözlendi.

“Alkol tütün grubunun katkısında ise önemli bir değişim olmadı.

“Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyon ana eğiliminde sert bir yükseliş gözlendi.

“Bu dönemde ana eğilim gerek temel mal gerekse hizmet grubunda oldukça güçlendi.

“Sonuç olarak, bir süredir yüksek seyreden çekirdek enflasyon ana eğiliminde belirgin bir bozulma izlenmiştir.

“Haziran ayında hizmet grubu fiyatları yüzde 1.85 yükseldi, grup yıllık enflasyonu 1.44 puan artarak yüzde 10.96’ya çıktı.

“Hizmet enflasyonundaki yükseliş alt gruplar geneline yayıldı.

“Özellikle haberleşme grubunda, internet ücretine bağlı olarak fiyatlar belirgin bir oranda (yüzde 5.60) arttı.

“Ulaştırma hizmetleri grubundaki artışta, birikimli maliyet baskılarının yanı sıra iç ve dış turizmdeki canlı görünüme bağlı olarak yükselen kara ve havayolu ile yolcu taşımacılığı fiyatları etkili oldu.

“Diğer hizmetler grubu enflasyonu, döviz kuruna duyarlı olan paket tur ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım-onarımı kalemlerindeki fiyat artışlarına bağlı olarak yükseldi.

“Paket turlarda özellikle yurt içi bir hafta ve daha uzun süreli turlardaki kayda değer artış (yüzde 50,23) dikkat çekti.

“Lokanta-otel grubu enflasyonunda ise gıda fiyatları, Ramazan ayına bağlı dönemsel etkiler, başta turizm olmak üzere genel talep koşullarına bağlı olarak gerek yemek hizmetleri gerekse konaklama hizmetleri grubunda güçlü artışlar görüldü.”

DHA