Merkez Bankası “Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri” raporunu yayımladı! İşte yüksek enflasyonun nedenleri…

Eylül ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Merkez Bankası enflasyon rakamlarında temel mal, gıda ve enerji gruplarının belirleyici rol oynadığı vurguladı. Ayrıca kur geçişkenliğinin görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışlara neden olduğunu da belirtti.

Merkez Bankası fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayıldığını, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları olduğunu söyledi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; ENFLASYON ARTIŞININ NEDENLERİ “Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 6,30 oranında artmış ve yıllık enflasyon 6,62 puan yükselerek yüzde 24,52 olmuştur. Fiyat artışları alt gruplar geneline yayılmış, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları olmuştur. Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımaları birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedilirken, özellikle temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilemiştir. Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir. Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi sert bir yükseliş göstermiştir.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.