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Merkez Bankası “Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri” raporunu yayımladı! İşte yüksek enflasyonun nedenleri…

Eylül ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Merkez Bankası enflasyon rakamlarında  temel mal, gıda ve enerji gruplarının belirleyici rol oynadığı vurguladı. Ayrıca kur geçişkenliğinin görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışlara neden olduğunu da belirtti.

Sozcu.com.tr
android-time 10:30 4 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Merkez Bankası “Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri” raporunu yayımladı! İşte yüksek enflasyonun nedenleri…
Eylül ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Merkez Bankası enflasyon rakamlarında  temel mal, gıda ve enerji gruplarının belirleyici rol oynadığı vurguladı. Ayrıca kur geçişkenliğinin görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışlara neden olduğunu da belirtti.

Merkez Bankası fiyat  artışlarının alt gruplar geneline yayıldığını, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları olduğunu söyledi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

ENFLASYON ARTIŞININ NEDENLERİ

“Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 6,30 oranında artmış ve  yıllık enflasyon 6,62 puan yükselerek yüzde 24,52 olmuştur. Fiyat  artışları alt gruplar geneline yayılmış, enflasyondaki yükselişin ana  sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları olmuştur. Yakın  dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımaları birçok kalem üzerinde  belirgin ölçüde hissedilirken, özellikle temel mallarda yıllık  enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış  sergilemiştir. Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru  geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir. Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa  enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça  güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek  göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi sert bir yükseliş göstermiştir.

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Son güncelleme: android-time 10:3404.10.2018
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