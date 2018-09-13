Gecelik vadede yapılan fonlama haftada bir kez yapılacak

Merkez Bankası,(TCMB) politika faizinde gerçekleştirdiği 625 baz puanlık artışın yanısıra PPK kararı sonrası yaptığı ikinci bir açıklama ile gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın yarından itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağını açıkladı.

TCMB, fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için ise bir haftalık geçiş süreci öngörüldüğünü bildirdi.

TL’deki keskin değer kaybı ve bozulan enflasyon beklentileriyle mücadele eden Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltti.

TCMB PPK kararının ardından yaptığı ikinci açıklamada, “Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacaktır. Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır” denildi.

REUTERS