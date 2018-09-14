Merkez Bankası kararı sonrası altın fiyatları düşüyor mu? Çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları gündemdeki gelişmelerden etkileniyor. Merkez Bankasının faiz arttırımı kararı sonrası dün altın fiyatlarında hissedilir düşüş gerçekleşti. Bugün çeyrek altın 387 liradan işlem görüyor. Peki 14 Eylül'de gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Özellikle küçük yatırımcının ilgi odağı olan altında fiyatlar düşüşe geçti. Faiz arttırımı kararı sonrası döviz düşünce altın fiyatları da seyir yönünü değiştirdi. Gram altın fiyatı 237 lira odlu. İşte 14.09.2018 güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 236,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237 liradan, bin 561,80 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 582,80 liradan, 216 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220 liradan, bin 526 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 546 liradan, 763 liradan alınan Yarım Ziynet 773 liradan ve 382 liradan alınan Çeyrek Ziynet 387 liradan satılıyor.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.



Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.