Dolar/TL’de son dakika gelişmeleri… Doların merkez bankası kararına ilk tepkisi!

Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 625 baz puan ile piyasa beklentilerin üzerinde artırmasının ardından 6.01'e kadar geriledikten sonra 6.20'nin üzerinde dalgalanıyor.

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 625 baz puan ile piyasa beklentilerin üzerinde artırmasının ardından 6.01’e kadar geriledikten sonra 6.20’nin üzerinde dalgalanıyor.

Karar öncesi 6.4450 seviyesinde olan dolar/TL, 6.01’e kadar geriledikten sonra saat 1501’de 6.2150/6.2300 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üst bandında 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bugün Erdoğan’ın açıklamaları ardından TL’nin değer kaybettiğini TCMB’nin faiz artırımında çekinebileceği endişesi oluşmuştu. Ancak TCMB enflasyonla mücadelede güçlü bir adım attı. TL pozitif” dedi.

Reuters’ın 11 kurumun katılımı ile yaptığı ankette tahminler geniş bir bantta değişiklik gösterirken, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyordu. Buna göre bir katılımcı Eylül’de 225 baz puan, iki katılımcı 300 baz puan, bir katılımcı 325 baz puan, iki katılımcı 425 baz puan, iki katılımcı 500 baz puan, bir katılımcı 575 baz puan, bir katılımcı 650 baz puan, bir katılımcı ise 725 baz puan artış bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kurlardaki dalgalanma başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkileyen hadiseleri serbest piyasa çerçevesinin asla dışına çıkmadan çözeceklerini, adımların devam edeceğini söyledi. PPK kararı öncesi yaptığı açıklamada faiz konusundaki hassasiyetinin değişmediğine de dikkat çekerek “faiz denilen sömürü aracının” kullanılmasına asla vesile olmayacaklarını söylemişti.

Erdoğan konuşmasında ayrıca “TCMB bağımsız ya, dolayısıyla o kendi kararını kendi alır ayrı” demişti.