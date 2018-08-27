Merkez Bankası: Karşılıksız para basmıyoruz

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada karşılıksız para basılıyor iddialarının gerçek olmadığı belirtildi. Kurum piyasadaki para talebine göre emisyon ayarlamasının yapıldığını duyurdu.

‘Karşılıksız para basılıyor' iddialarına Merkez Bankası'ndan yanıt geldi.

Merkez Bankası'nın ‘Herkes için ekonomi' blog sitesinde yer alan bir yazıda, “Emisyon hacminin artması Merkez Bankası'nın gevşek para politikası uyguladığı anlamına gelir mi?” sorusu yer alyor ve yanıt olarak “Piyasaya sürülen banknotların tutarı, temel olarak, bireylerin ve bankaların nakit talebine göre belirlenir. Peki emisyon hacminin artması, Merkez Bankası'nın ‘para bastığı' ya da daha teknik ifadeyle gevşek para politikası uyguladığı anlamına gelir mi? Sorunun yanıtı: Hayır!” deniyor.

Yazıda emisyonun artmasının bir para politikası aracı olmadığı da vurgulanıyor ve para politikasının dolaşımdaki para miktarını değil, o parayı elde etmenin maliyetini belirlediği vurgulanıyor.

Merkez’in açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

Modern merkez bankacılığı uygulamalarında merkez bankaları, para politikasını emisyon hacmini belirleyerek oluşturmaz. Yani, emisyon hacmi Merkez Bankasının bir politika aracı değildir. Para politikası, paranın miktarının değil, elde edilebilirliğinin, yani parayı elde etme maliyetinin belirlenmesi ile oluşturulur.

Merkez Bankası, belirlediği kısa vadeli faiz oranı üzerinden talep eden bankalara borç para verir. Emisyon talebi arttığında, yani insanlar daha fazla para tutmak istediğinde bankalar Merkez Bankasının belirlediği faiz oranı üzerinden ve Merkez Bankasına teminat getirerek Merkez Bankasından borçlanırlar. O halde emisyon hacminin değişmesine ne sebep olur? Emisyon hacmini belirleyen temel unsur, ekonomideki birimlerin paraya olan talebidir.

Kredi kartları, çek, internet bankacılığı gibi alternatif ödeme araçlarında görülen gelişmelere rağmen, özellikle küçük tutarlı ödemelerde nakit kullanmak kolaylık sağlar ve pratiktir. Bu yüzden hala nakde olan talep yüksektir. Bu talep günden güne, aydan aya değişebilir.