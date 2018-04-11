Merkez Bankası raporu bir ay geçmeden geçersiz oldu

Merkez Bankası'nın en son yayımladığı beklenti anketinde 'yıl sonunda dolar kaç TL olur' sorusuna katılımcıların büyük bir kısmı 4.10 TL cevabını vermişti. Dolar Merkez Bankası raporunu yılın bitmesine 8 ay kala geçersiz kıldı. Dolar 4.15 oldu!

Dolar tüm tahminleri aşıyor. Merkez Bankası'nın geçen ay yayımladığı beklenti anketinde piyasa ve uzmanlar doları 4.10 olarak tahmin etmişti. Dolar/TL uzmanları tahminlerini de aşarak 4.14 seviyelerine kadar çıkarak tarihi rekorunu kırdı.

Reuters’ın bildirdiğine göre Dolar/TL’de 4.15 seviyesinin önemli olduğunu söyleyen bir bankacı, “Bu seviye aşılıp 4.15-4.20 bandına gelindiği takdirde kısa vadede TL çok fazla değer kaybına uğramış olacak. Dolayısıyla bu bant TL’de yeni pozisyon açılması için bazı yatırımcılara cazip gelebilir. Artık bu kadar kayıp varken, olası yeni kayıpların miktarının azaldığı düşüncesi oluşacak. Kur çok kısa sürede 3.85’ten neredeyse 4.15’e geldi. Bu seviyenin üzeri de görülebilir ama ne kadar daha yukarı çıkacak?” dedi.

MERKEZ DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALABİLİR

Aynı bankacı, “Piyasa 25 Nisan toplantısı öncesinde belki TCMB faiz artırımına gider mi şeklinde test yapıyor da olabilir. Kurun bir bu kadar daha yükselmesi zor, TCMB devreye girmek zorunda kalabilir” dedi.

Lauressa Advisory’dan Nicholas Spiro dün Reuters’a verdiği görüşte, “Türk varlıkları dışsal ve hatta içsel şoklara karşı savunmasız olmaları nedeniyle çok göze batıyor. Bütün gözler şu anda ruble üzerindeyken, lira Türk para politikasında ortadan kalkmayan kredibilite eksikliği nedeniyle ağır bir bedel ödemeye devam ediyor. Artık ekonominin aşırı ısınması ve gelişmekte olan piyasalara yönelik ek endişeler var, bunlar da TL’nin sıkıntılarını artırıyor” demişti.