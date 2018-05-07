Merkez Bankası’ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Yaklaşık 2.2 milyar dolarlık döviz bankaların kullanımına geçecek. Dolar bu karara ciddi bir tepki vermedi.

TCMB yaptığı yazılı açıklama ile rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürürken, bu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar TL likiditenin piyasadan çekileceğini, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında dövizin bankaların kullanımına geçeceğini duyurdu.

Merkez Bankası’nın önceki haftaki 75 baz puanlık faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye’ye özgü endişelerle kur ve faiz geçen hafta çok sert yükselmişti. Dolar/TL Cuma günü 4.2901 ile yeni tarihi zirvesini test etmişti.

Piyasalarda sert bozulma gözleri yeniden TCMB’ye çevirirken, bankacılar arasında 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararını beklemeden döviz likiditesini artırıcı adımların atılabileceği beklentileri kuvvetlenmişti.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL TCMB’nin rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını düşürmesi ve 2.2 milyar dolarlık dövizin bankaların kullanımına geçecek olması ile geriledi.

Açıklama öncesi 4.2620 seviyesinde olan dolar/TL 4.2475’e kadar geriledikten sonra saat 11.47’de 4.2492/4.2510 seviyesinde bulunuyor. Dolar daha sonra tekrar 4.25’in üstüne çıktı.

REUTERS