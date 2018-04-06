Merkez Bankası’ndan ikinci çeyrek değerlendirmesi

Merkez Bankası'nın (TCMB) bankaların 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketindeki değerlendirmeleri belirtti.

Banka Kredileri Eğilim Anketi’nde şu değerlendirmeler yer aldı:

* Bankalar, 2018 yılının ilk çeyreğinde tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları temelde aynı bırakmışlardır. Türk Lirası cinsinden açılan krediler için uygulanan standartların gevşemeye başladığı, yabancı para cinsinden açılan krediler için ise sıkılaşmanın devam ettiği görülmektedir.

* 2018 yılının ikinci çeyreği için beklentiler, işletme kredilerinde standartların sıkılaştırılacağı, diğer kredi türlerinde aynı kalacağı yönündedir

* Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, işletmelerin kredi talepleri artmaya devam etmiştir. Yılın ilk çeyreğinde, Türk Lirası cinsinden açılan kredi talebinde gevşemenin, yabancı para cinsinden açılan kredi talebinde ise sıkılaşmanın devam ettiği görülmektedir

* Bankaların yılın ikinci çeyreğine ilişkin beklentileri ise Türk Lirası cinsinden açılan kredi talebinde gevşemenin devam edeceği, yabancı para cinsinden açılan kredi talebinde ise sıkılaşmanın güçleneceği yönündedir. Bireysel kredi türlerinden konut ve taşıt kredi talebinde azalış, diğer bireysel kredi talebinde artış görülmektedir

* Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşulları sıkılaşmaya devam etmiştir

* 2018 yılı ikinci çeyreği için bankaların beklentileri söz konusu eğilimin devam edeceği yönündedir

REUTERS