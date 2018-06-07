Merkez Bankası’nın faiz kararı dış basında

Merkez Bankası politika faizini 17.75 seviyesine çıkarması dış basında da yer buldu. Kararın ardından liranın değer kazandığı söyleyen yabancı basın kuruluşları Merkez Bankası'nın daha fazlasını da yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Merkez Bankası politika faizini beklentilerin üzerinde 125 baz puan artırarak yüzde 17.75 seviyesine çıkardı. Merkez Bankası’nın bu kararı dış basında da yer buldu. Business Insider, Financial Times gibi dev basın kuruluşları Merkez Bankası’nın kararını sayfalarına taşıdı. İşte dış basında Merkez Bankası’nın faiz kararı: Bloomberg: Türkiye Merkez Bankası'nın son sürprizi faiz artırmak Business Insider: Türk Lirası Merkez Bankası faiz artırdıktan sonra değer kazanıyor Financial Times: Merkez Bankası faiz yükselttikten sonra lira değer kazanıyor Reuters: Türkiye Merkez Bankası faizleri yine artırdı daha fazlasını yapmaya hazır