Merkez Bankası’nın yüksek kârı ne anlama geliyor?

Türkiye'de faizler o kadar yükseldi ki Merkez Bankası paraya para demedi.Merkez Bankası'nın (TCMB) vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu durumun nedeni olarak yüksek faizler gösterilirken, 'Olağan dışı bir yıl geçirildiğinin göstergesi' şeklinde yorumlandı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın sağladığı kârın önemli bir bölümünün ana hissedar olan Hazine Müsteşarlığı’na aktarılması öngörülüyor. Bankanın Hazine’ye 2017 karından ise yaklaşık 12 milyar TL aktaracağı tahmin ediliyor.

“OLAĞAN DIŞI BİR YIL GEÇİRİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ”

GCM Forex Menkul Kıymetler AŞ. Araştırma Uzmanı Enver Erkan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın bilançosunun bir ticari banka bilançosu gibi düşünülemeyeceğini söyleyen Enver Erkan, bu noktada kâr etme hedefi ve amacı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Merkez Bankası'nın bundan önceki yıllarda elde ettiği kâr miktarının da oldukça yüksek olduğunu belirten Erkan, “2016 yılında da 9 milyar 556 milyon TL kar etmiş olan Merkez Bankası'nın 2017 yılında karını 18 milyar 384 milyon TL'ye çıkması oldukça olağan dışı bir yıl geçirildiğinin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

“FAİZ SEVİYESİNİN YÜKSEK OLMASINDAN DOLAYI…”

Merkez Bankası'nın kâr artışının TL işlemlerinden faiz ve döviz alım satımlarından kur farkının yıldan yıla artmasıyla gelişen bir durum olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Erkan, “Piyasaya likidite veren Merkez Bankası'nın TL işlemlerinden elde ettiği gelir, faiz seviyesinin bir önceki yıla göre yüksek olmasından dolayı, yüksek bir tutarda gerçekleşmiştir. Merkez Bankası'nın 2017'nin önemli bir bölümünde ana fonlamayı geç likidite penceresinden yaptığını bu noktada göz önünde bulundurmak gerekiyor.” söyleminde bulundu.

“Merkez Bankası'nın döviz alım satımlarında (fx swap ihaleleri) kur kazancı da yıl içinde değişim gösteren ortalama kur seviyelerinden dolayı artış göstermiş olabilir.” diyen Erkan, “TL yıl içinde dalgalı seyretmekle beraber, nette 2017 yılı genelinde USD'ye karşı %7 değer kaybetmiştir. Özetle; Merkez Bankası'nın yüksek kar etmesi değil, düşük kar etmesi stabilite demektir. Çünkü yüksek faiz ortamı veya TL'de değer kaybı böyle bir duruma sebebiyet verebilir.” ifadelerini kullandı.