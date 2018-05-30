Bankalar mevduata dokunmadı

Bankalar, Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesinden sonra önce ihtiyaç, ardından taşıt ve konut kredilerinde faizleri yükseltti. Mevduat faizleri ise hâlâ kıpırdamıyor. Kredi büyümesinin geçen yılki kadar güçlü bir kaynak ihtiyacı doğurmaması mevduat faizlerindeki artışları geciktiriyor.

Geçen yıl Kredi Garanti Fonu (KGF) ile kredi musluklarını açan bankalar kaynak sıkıntısı yaşayınca mevduat toplama yarışına girmişti. Bu yıl ise kredilerdeki yavaşlama, mevduata olan iştahı da kısmen azalttı. Merkez Bankası'nın 23 Mayıs'ta bankaları fonlama maliyetini 300 baz puan artırmasıyla anında tüketici kredi fazilerini yükselten bankalar, sıra mevduat faizlerine geldiğinde cimri davranıyor. 21 Mayıs tarihinde ihtiyaç kredilerinde yıllık maliyet oranı yüzde 32.21'e dayanmıştı, bugün ise bu oranın yüzde 33.15'e kadar yükseldiği görülüyor. Aynı şekilde 9 gün önce taşıt kredilerinin yıllık maliyeti yüzde 27.37'ye kadar çıkmıştı. Bugün ise yüzde 29.52 yıllık maliyet oranı ile taşıt kredisi kullandıran bankalar mevcut.

FARK ÜÇ KATINA ÇIKTI

Konut kredilerinde 21 Mayıs tarihinde en yüksek yüzde 24.88 olan yıllık maliyet oranı bugün yüzde 25.94'e çıkmış durumda. Aynı süreçte, Türk Lirası mevduatlara uygulanan yıllık faiz oranlarında ise değişikliğe gidilmedi. 1 yıl vadeli hesaplarda 10 bin TL tutarında tasarruf için en az yüzde 7, en fazla yüzde 13.50 faiz teklif ediliyor. Ancak genelde bankalar ‘hoş geldin' kampanyası ile yeni müşteri çekebilmek için yüzde 15.50 oranında faiz vadediyor. Diğer yandan, bankaların müşterilerinden topladıkları paraya ödedikleri faiz ile bu parayı kullandırırken, talep ettikleri faiz arasındaki fark üç kata kadar çıkıyor. Örneğin, bankaların internet sitelerinden elde edilen hesaplamalara göre 10 bin TL tasarruf için bir yıl vadede yüzde 7 oranında mevduat faizi veren bir özel banka müşterisine 608 TL kazandırıyor. Aynı banka aylık yüzde 1.94 faiz ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. 12 ay vadeli 10 bin TL kredi kullanıldığında ödenen faiz tutarı ise 1.629 lirayı buluyor.