Merkezi Bursa! 32 ülkeye ihraç ediliyor

Kestane şekerinin merkezi olarak bilinen Bursa'da, yılda 3 bin ton kestaneden 50 çeşit şeker üretiliyor. Şeker hastaları için ayrı hazırlanan kestane şekerleri, 32 ülkeye ihraç ediliyor. Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere ve Brezilya'ya da satılan kestane şekerlerinden en çok çikolatalı olanlar talep ediliyor.

Bursa’nın kestane şekerine yurt içinden sonra yurt dışından da yoğun talep gelmeye başladı. Yılda 500 ton kestaneden 50 çeşit tatlı yapılıp, bunları özel olarak vakumlandığı Kardelen Kestane, 32 ülkeye ihracat yapıyor.

Genel Müdür Mümin Akgün, hijyenik tesislerinde her damak tadına göre kestane şekeri yaptıklarını belirterek, “Şekerli, şekersiz, çikolatalı ve kestane püresinden tam 50 çeşit ürün elde ediyoruz. Diyabet hastalarında dahi özel ambalajlı kestane şekeri yapıyoruz” dedi. Kestane şekerinin daha önce 6 aylık olarak satıldığını, bu süreyi, soğuk hava depoculuğuyla 1 yıla çıkardıklarını kaydeden Akgün, “Ürettiğimiz kestane şekerlerini Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra ABD’de, Fransa’da, İngiltere’de satıyoruz. Yurt dışında katıldığımız fuarlarda büyük ilgi görüyoruz. Pazarımızı genişletiyoruz” diye konuştu.

‘ÜRETİM AZALINCA FİYATI ARTTI’

Bu yıl kestane üretimindeki düşüş nedeniyle fiyatların geçen yıllara oranla arttığını dile getiren Akgün, “Kestane şekerinin merkezi Bursa. Burada yılda 3 bin ton kestane işleniyor. Kestanelerin yüzde 15’i Bursa’dan kalanı ise Ege’deki şehirlerden elde ediliyor. ‘Kara elmas’ olarak tanımlanan kestane çok pahalı. Bir kamyonunun fiyatı 300 bin lira. Firma olarak kestane üretimine ağırlık veriyoruz” dedi.

Yaptıkları ihracatta Arap ülkelerinin ilk sırada geldiğini kaydeden Mümin Akgün, Bursa ile özdeşleşen kestane şekerini dünyaya tanıtmak için katıldıkları fuarlarda ciddi bağlantılar kurduklarını, stantlarında ikram ettikleri kestane şekerine yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

DHA