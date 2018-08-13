Merkez’in hamlelerine uzmanlar ne dedi?

Doların 7 lirayı geçmesiyle birlikte Merkez Bankası'ndan hamleler ard arda geldi. Birinci hamle Türk Lirası zorunlu karşılıkları 250 baz puan indirildi. İkinci hamle ise döviz likiditesinde uygulayacağı yeni kuralları açıkladı. Peki uzmanlar bu hamleleri nasıl değerlendirdi? Sözcü Gazetesi yazarlarından Murat Muratoğlu hamleleri 'iyi hal önlemleri' olarak nitelendirirken Uzman Gizmen Nalbantlı ise 'TL’yi speküle etmek biraz daha zor hale geldi.' dedi.

Dolar/TL’nin 7 lirayı geçmesinin ardından Merkez Bankası bu sabah ard arda iki kararını açıkladı. Peki uzmanlar Merkez’in bu kararını nasıl yorumladı? İşte cevabı…

HERKES SUSACAK BİR KİŞİ KONUŞACAK

Şu an seçim konuşması yapmanın zamanı olmadığını söyleyen Sözcü Gazetesi yazarlarından Murat Muratoğlu konuşmasında,” Öncelikle ülkenin aldığı hasar çok büyük… Bu hasar konuştukça daha da büyüyecek. Seçim konuşması yapmanın zamanı değil… Herkes susacak bir kişi konuşacak. O da Berat Albayrak…Amerika’nın yaptırımları dediğiniz şu ana kadar 400 milyon dolarlık ticari hamlesi… Amerika ile papaz olmuş ülkeye kim parasını sokar ki? Öyle veya böyle aradaki sorunların tamamı halledilmeli… İşte diplomasi bunun için çok önemli… BDDK ve Merkez Bankası’nın önlemleri iyi güzel de bunlar iyi hava önlemleri. Şu an dışarıda fırtına var. Faizleri acilen artırmak gerekiyor. Yatırımcıya güven vermek için ve sinyal olma açısından önemli. Bunu es geçmemeli…” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK SAĞLANDI

Dün Merkez Bankası ve BDDK'dan çeşitli önlemler geldiğini belirten Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, “BDDK'dan gelen swap kısıtlamasıyla birlikte TL'yi speküle etmek biraz daha zor hale geldi. Yabancıların borçlandığı TL ile dolar satın alıp TL’nin değerini düşürmesini engellemesi için Türk bankalarına “TL borç verip döviz borç alma” sınırı konuldu. Merkez Bankası tarafından yapılan zorunlu karşılık indirimleriyle ise piyasaya 10 milyar TL ve 6 milyar dolar kaynak sağlandı.” dedi.

ÖNLEMLER OLUMLU

Önlemlerin hepsinin olumlu olduğunu belirten Nalbantlı, “Bu önlemlerin hepsi olumlu ve yapılması gerekiyordu. Ama yetersiz olduğunu söylemeliyim. Merkez Bankası piyasanın 500 baz puan gerisinde. Kuru kontrol almanın asıl yolu buradan geçiyor.” ifadelerini kullandı.

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TL’YE YARDIMCI OLDU

MB'nin aldığı proaktif aksiyon, TL'yi olumlu yönde etkilediğini belirten GCM Menkul Kıymetler A.Ş. Uzmanı Enver Erkan değerlendirmesinde, “Asya seansındaki yüksek açılıştan sonra, fx swap işlemlerini sınırlamayı amaçlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun müdahalesi, TL’ye yardımcı oldu.” dedi.

EKSTRA LİKİDİTE SAĞLANDI

Erkan konuşmasının devamında ise, “BDDK'nın müdahalesi, FX çıkışlarını sınırlamayı veya sınırlamayı amaçlamaktadır. TCMB, TL ve ABD Doları bazında likidite yönetimini ayarlamış ve TL ve USD cinsinden zorunlu karşılık oranlarını azaltarak bankacılık sistemine ekstra likidite sağladı. Bu ekstra likidite tutarı 10 milyar TL, 6 milyar ABD doları ve 3 milyar ABD Doları tutarındaki altındır. Bu, bankaların FX için düşündüğüm ve TL için olumlu olan döviz talebini karşılayacaktır. Sanırım hem BDDK hem de TCMB müdahalesi liraya çok yardımcı oldu ve USDTRY’nin Asya açılışının boşluk seviyesi olan 6,45 seviyelerine düşmesine neden oldu. Gerekirse ekonomi kurumlarından da bazı ekstra adımlar bekleyebiliriz. Ekonomimize saldırılarda daha aktif bir TCMB ve ekonomi yönetiminin olmasını bekliyebiliriz. Daha pozitif bir TL için USDTRY’de daha fazla düşüş görmeliyiz.” ifadelerini kullandı.