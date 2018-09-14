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Dolar/TL ne kadar oldu? Merkez’in kararından sonra dolarda ilk gün! İşte piyasalarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL bu sabah 6.06 seviyesinin altında işlem görüyor.

android-time 07:49 14 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? Merkez’in kararından sonra dolarda ilk gün! İşte piyasalarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL bu sabah 6.06 seviyesinin altında işlem görüyor.

Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üst bandında 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltti.

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Dolar ne kadar oldu?
Dolar TL 6.0315, 6.0322 seviyelerinde işlem görürken, euro 7.0586, 7.0648 seviyelerinde işlem görüyor.

Bankacılar TCMB’nin faiz artışının kesin çözüm olmamakla birlikte TL için pozitif olduğunu, kur şokuna neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için zaman kazandıracağını belirtirken, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kamu harcamaları ve projelerine yönelik açıklamalarının orta vadede pozitif etkisinin kuvvetli olabileceğine dikkat çektiler.

Son güncelleme: android-time 09:5914.09.2018
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