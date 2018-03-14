Meteoroloji’den iyi haber: Yağış gidiyor, güneş geliyor! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre: Perşembe günü ülkemiz genelinde bahar yağışları devam edecek. Özellikle gün ortasından itibaren aralıklı yağışlar görülecek. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarında seyredecek. Perşembe ve Cuma günü 2-4 derece sıcaklıklarda azalma olsa da haftasonu mevsim normallerinin üzerine çıkacak, 2-6 derece sıcaklıklar artacak. Yağış etkisini kaybedecek.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzeyi, K. Maraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzeyi, K. Maraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BILECIK 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleriile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyon, Denizli ve Uşak çevreleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AYDIN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
USAK 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adana’nın kuzeyi, K. Maraş’ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRSEHIR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇORUM 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GIRESUN 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
IĞDIR 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
KARS 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın G.Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
DIYARBAKIR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu