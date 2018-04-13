Metro Türkiye’den Global Yürütme Kurulu’na Transfer

2011 yılından bu yana Metro Toptancı Market Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kubilay Özerkan, Türkiye ve İtalya’dan Sorumlu “Operating Partner” olarak Metro Toptancı Market’in Global Yürütme Kurulu’nda görev alacak.

1997 yılından bu yana Metro Group bünyesinde farklı görevler üstlenen Kubilay Özerkan, 13 Nisan 2018 itibarıyla yeni görevine başlayacak. 2000-2005 yılları arasında Metro Toptancı Market Romanya, Macaristan, Bulgaristan Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2008 yılları arasında Real Hipermarketleri Romanya ve Ukrayna'nın Yönetim Kurulu Üyeliğini, 2008-2011 yılları arasında ise Real Hipermarketleri Türkiye'nin Genel Müdürlüğü'nü yapan Kubilay Özerkan, 2011 yılında Metro Toptancı Market Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişti. Kubilay Özerkan 2017 yılından bu yana organize perakendenin çatı örgütü olan ve sektörün köklü derneklerinden AYD, BMD, GPD, KMD ve TURYİD'in oluşturduğu Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) başkanlığını yürütüyor.