Meyve ve sebze alışverişinde yeni dönem

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takibi için "Hal Kayıt Sistemi Mobil Uygulaması"nı oluşturduklarını bildirdi. Bu sistemle birlikte hangi ürünün hangi bölgeye ait olduğu ve kaç liraya alındığı bilinecek. Örneğin aldığınız karpuzun Adana'dan mı Diyarbakır'dan mı geldiğini artık öğrenebileceksiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve bu ticaretin elektronik ortamda takip edilebilmesi için HKS üzerinden mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

HKS UYGULAMASI

Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması ile ticaretin geliştirilmesi, tüketici güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeniliklerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tüfenkci, “HKS Mobil Uygulama ile teknolojiyi sebze ve meyve tezgahlarına taşıdık. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretildiği bölgeyi, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek. Böylece, bir nevi piyasa denetimi yapacak. Ayrıca vatandaşlar, tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek.” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve bu ticaretin elektronik ortamda takip edilebilmesi için HKS üzerinden mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

ÜRÜNÜN ÜRETİLDİĞİ BÖLGEYİ GÖREBİLECEKLER

Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması ile ticaretin geliştirilmesi, tüketici güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeniliklerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tüfenkci, “HKS Mobil Uygulama ile teknolojiyi sebze ve meyve tezgahlarına taşıdık. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretildiği bölgeyi, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek. Böylece, bir nevi piyasa denetimi yapacak. Ayrıca vatandaşlar, tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek.” diye konuştu.

AA