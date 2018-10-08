E Devlet'te verilen hizmetler son yıllarda çeşitlilik gösteriyor. GSS borç sorgulama, askerlik belgesi, soy ağacı bulmanın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile işbirliği yapılarak mezarlık sorgulama sistemi bulunmaktadır. İstanbul’da yaşayanlar bu sistem vasıtasıyla ölen yakınlarının mezarlarının yerini öğrenebiliyor. Mezar yeri nasıl bulunur? İstanbul mezar yeri sorgulama nasıl yapılır? sorularının cevapları haberimizde.

Kamu kurumlarının son yıllarda elektronik ortama geçmesiyle birçok belge ve bilgi internet ortamından erişilebilmektedir. Soy ağacı bulmak gibi popüler olan uygulama dışında mezar yeri bulma gibi çok kişinin bilmediği uygulamalar da var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bir hizmeti olan ‘mezar yeri bulma’ya e Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

MEZAR YERİ NASIL SORGULANIR?

E Devlet ile giriş yaparak öğrenebileceğiniz mezar yeri için şu işlemleri yapmanız yeterlidir;

– E Devlet (www.turkiye.gov.tr) sistemine öncelikle giriş yapmalısınız.

– Arama bölümüne “mezar yeri” yazdığınız takdirde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi/Mezar Yeri Sorgulama” sekmesi karşınıza çıkmaktadır.

– Yazıya tıkladığınız zaman karşınıza “Sorgulama Formu” çıkacak.

– Forumda vefat eden kişinin mezarlık adını, adını, soyadını, baba adını (zorunlu değil), ana adı (zorunlu değil) bölümler doldurulur.

– ‘Sorgula’ butonuna tıklayıp mezarlık yerini öğrenebilirsiniz.

Ancak 1998 yılı 6. aydan itibaren tüm kayıtlar sistemde mevcut olup 1937 – 1998 yılları arasında Mezar Yeri Kullanma Belgesi alınan cenazelerin (sadece belgede adı geçen cenazeler) kaydı sistemde mevcuttur.

Aile kabrine defnedilen sonraki cenazeler e-Devlet’ten sorgulanamamaktadır. Ayrıca kayıtlar bilgi amaçlıdır arazi bilgisini içermemektedir.

HANGİ ŞEHİRLER İÇİN MEZAR SORGULAMASI YAPILIR?

Sadece İstanbul için değil, birkaç şehir için de mezar yeri sorgulaması yapılabilir. Kocaeli Büyükşehir ve Malatya Büyükşehir belediyeleri de mezar yeri sorgulama sistemini kullanmaktadırlar. Yukarıdaki aşamaları diğer belediyeler için de uygulayabilirsiniz.

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