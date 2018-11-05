MHP’li vekil çiftçinin halini deneyerek gördü

MHP Genel Başkan yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, çiftçinin içinde bulunduğu zor koşulları deneyerek gördü. 300 dönüm araziye buğday eken Karakaya, ''Ben Ankara’nın çok yakın bir köyündenim, 300 dönüm buğday ektim, bir asgari ücret kazancım olmadı, zararına gidiyor'' dedi.

TBMM KİT Komisyonunda açıklamalarda bulunan Karakaya, geçtiğimiz yıl 300 dönüm buğday ektiğini ve buğdaydan bir asgari ücret kadar kazancı olmadığını belirtti. Karakaya, ekmek fiyatlarıyla buğday fiyatları arasındaki bağlantının da yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi:

İLİŞKİ YANLIŞ

“Bu ilişki yanlış bir şekilde kurulduğu için, yıllardır Türkiye'de buğday fiyatları üretici aleyhine baskı olmuştur. Bugün bir ekmeğin içerisindeki, daha doğrusu ekmek fiyatının içerisindeki buğdayın maliyeti yüzde 25'lerdedir. Buğday fiyatlarının ekmek fiyatlarına baskı yaptığını söylemek, buğday üreticisine yapılacak en büyük yanlış ve bu konunun en büyük tehditlerinden biridir. Bugün 250 gram ekmek için 250 gram buğdaya ihtiyacınız vardır. Buğday 1 lira değil, şu andaki piyasa fiyatı 1 lira değil. 250 gram buğdayın fiyatı 25 kuruştur yani bazen ekmek zammı konuşuluyor, ‘Ekmeğe 50 kuruş zam yapılacak' deniyor. Ben bununla çok ciddi mücadelede bulundum, fırıncıların da hedefinde yer aldım.

TMO KAPIYI AÇSA BİLE

Ekmek fiyatları pahalı ya da ucuzdur demiyorum ama ekmek içerisindeki buğdayın maliyeti düşüktür, dolayısıyla buğday fiyatlarındaki artış, zannedildiği gibi ekmek fiyatlarını yukarı çekmez. Toprak Mahsulleri Ofisi siloların kapısını açsa, buğdayı bedava verse ekmek fiyatları en fazla 20 kuruş düşer. Ekmek fiyatları algısıyla buğday fiyatlarına yıllardır yapılan bu baskıyı da kaldırmak lazım. Artık üretici üretimi yapacak durumda değil. Ben Ankara'nın çok yakın bir köyündenim, geçen yıl kendim 300 dönüm buğday ektim, bir asgari ücret kazancım olmadı, zararına gidiyor.''