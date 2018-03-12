Migros iki büyük markete talip oldu

Migros, Makro Market ile Uyum Marketler'i satın almak için ön görüşmeler yapıyor.

Migros Makro Market ile “ağırlıklı olarak” Uyum Marketler’i satın almak için yapılan görüşmelerin ön görüşmeler niteliğinde olduğunu açıkladı.

Migros’un Uyum Marketleri satın almak için görüşmeler yaptığına dair haberler dün basında yer almıştı.

Migros’tam KAP’a yapılan açıklamada, “Makro Market A.Ş. ile ağırlıklı olarak Uyum Marketler için yapılan görüşmeler ön görüşmeler niteliğinde olup bu yönde şirketimizce alınmış bir karar ya da mevcut durumda kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada şirketin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, sektöründeki çeşitli fırsatları sürekli olarak değerlendirdiği ifade edildi.

1991 YILINDA KURULDU Makro Market, 1991 yılında, Songör ailesi tarafından kuruldu. Merkezi Ankara'da bulunan Makro, bir aile şirketi olup 6 ortaklı bir yapıdan oluşuyor. Türkiye'nin %100 yerli sermayeli en büyük gıda perakende markası olarak, bugün 7 ayrı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 15 ilde, 248 mağazaya sahip olan Makro Market, 210 bin 873 metrekare müşteri alanı ve 6500 personeliyle, yılda 100 milyonun üzerinde insana hizmet veriyor.

REUTERS