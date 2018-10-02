Migros Stevie Awards for Great Employers’tan ödülle döndü

Migros, Türkiye perakende sektöründe bir ilk olarak hayata geçirdiği “Esnek Yan Haklar” projesi ile Türkiye sınırlarını aşarak Amerika’da ödül aldı.

İş dünyasının en saygın ödülü olarak gösterilen Stevie Awards for Great Employers'tan üç farklı ödüle layık görülen Migros, ödüllerini dünya çapında 60'dan fazla profesyonelden oluşan jürinin verdiği puanlarla aldı. 21 ülkeden 550'den fazla başvurunun değerlendirildiği yarışmada geçtiğimiz yıl bir ilki gerçekleştirerek Grand Stevie Winner olan Migros, bu yıl da törenden altın, bronz ve gümüş ödüllerle döndü.

Migros, uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde değerlendiren Stevie Awards for Great Employers'ta Türkiye perakende sektöründe bir ilk olarak hayata geçirdiği “Esnek Yan Haklar” projesi ile altın, bronz ve gümüş ödüller kazandı. Migros geçtiğimiz yıl da “Perakende Akademisi” projesi ile yarışmanın en büyük ödülü olan Grand Stevie Award'u da Türkiye'ye getirmişti.

Dünyanın en iyi işverenlerinin, insan kaynakları ekiplerinin ve bu süreçleri destekleyen ürün ve tedarikçilerin ödüllendirildiği yarışmada bu yıl 21 ülkeden 550'den fazla şirketin başvurusu değerlendirildi. Stevie Awards for Great Employers'da dünya çapında 60'dan fazla profesyonelin değerlendirmesinden geçen Migros, “Ücret Tasarımı ve Yönetimi” kategorisinde altın, “Yan Haklar Tasarımı ve Yönetimi” kategorisinde Gümüş ve “Çalışan Bağlılığı” kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

MİGROS, ” ESNEK YAN HAKLAR” PROJESİ ÇALIŞANLARA KENDİLERİNİ ÖZEL HİSSETTİRİYOR

Migros, sektördeki tüm şirketlere örnek olan bir projeye imza atarak “Esnek Yan Haklar” paketi sayesinde çalışanlarına bu haklarını spor paketi, hediye çeki, alışveriş çeki, check-up, diş bakım paketi olarak değerlendirebilme imkanı sağlıyor. Çalışanlar dilerlerse yan haklarından sadece istedikleri tutarı da dönüştürebiliyorlar. Böylece Migros çalışanları, yan haklarını ihtiyaçlarına göre şekillendirebiliyor.

Y KUŞAĞI İHTİYAÇLARINI BURADA BULUNUYOR

Çalışanlarının çoğunu Y kuşağının oluşturduğu perakende sektöründe yeniliklerin öncüsü olan Migros, “Esnek Yan Haklar” projesi ile bağımsız, kendi tercihlerini savunan, her süreçte özelleştirme ve kişiselleşme bekleyen Y kuşağının ihtiyaçlarını karşılamayı, çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Daha önce çalışanlar tarafından bütünsel olarak algılandığı için çalışan bağlılığına katkısı düşük olan yan haklar, “Esnek Yan Haklar” paketi ile her çalışanın kendisi için ayrılan yatırımların maddi karşılığını toplu olarak görülebilir duruma getirildi. Çalışanlarına sağladığı özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik haklarını değiştirilemez kılarak sağlıklarını ve geleceklerini teminat altına alan Migros, bunun dışında ücretli izin günleri ve yakacak yardımı gibi birçok hakkı değiştirebilir ya da bu haklarından doğan bakiyeyi doğrudan bireysel emeklilik hesabına aktarılabilir kıldı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 82’Sİ ESNEK YAN HAKLARDAN YARARLANIYOR

Çalışana seçme özgürlüğü sunmanın yanı sıra, şirkete ve çalışanlara ciddi maliyet avantajı da sağlayan proje, tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda sağlanan indirimler sayesinde yan hak imkanlarında yüzde 5 ile yüzde 20 arasında artışı beraberinde getirdi. Bu sistemden yüzde 82 oranında yararlanan çalışanların kazandığı maliyet avantajı, ilk yıldan 2018 yılına kadar yüzde 200 artarak 100K seviyesinden 300 K seviyesine çıktı.