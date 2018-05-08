Migros zarar açıkladı

2018 ilk çeyrekte Migros’un konsolide satışları %26,5 mertebesinde arttı, birinci çeyrekte 241 milyon lira zarar açıkladı. Şirket geçen yıl aynı dönemde 907 milyon lira net kâr elde etmişti.

Migros'un satış büyümesi 2018 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. 2018 ilk çeyrekte Migros'un konsolide satışları %26,5 mertebesinde arttı ve 3.940 milyon TL'ye ulaştı. Yurtiçi satışlardaki Kipa hariç büyüme performansı Nielsen verilerine göre hem organize hem de organize olmayan FMCG satışlarda pazar payı artışına işaret etti.

Migros'un konsolide brüt karı 2018'in ilk çeyreğinde %31,8 artış kaydetti ve brüt kar marjı %27,3 oldu. Bunun yanı sıra, konsolide VAFÖK'te kaydedilen %35,5 mertebesindeki büyüme şirketin konsolide satış büyümesinin üzerinde oldu. Şirketin operasyonel karlılığı 2017'nin ilk çeyreğine göre gelişme kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) 211 milyon TL'ye ulaştı ve konsolide VAFÖK marjı %5,4 oldu.

Migros, 2018'in ilk çeyreğinde %10,7 marja karşılık gelen 423 milyon TL kira öncesi VAFÖK yarattı. Şirket operasyonel kar yaratmasına rağmen, kur farkı giderleri ve tek seferlik giderler nedeniyle ilk çeyrekte 241 milyon TL konsolide net zarar kaydetti.

OPERASYONEL GELİŞMELER

Migros ilk çeyrekte 51 yeni mağaza açtı. Söz konusu dönemde 8 yeni ilde faaliyet gösterilmeye başlandı ve Migros, ülkemizin 81 ilinin tamamında hizmet vermeye başladı. Nisan 2018'de açılan mağaza sayısı ise 17 oldu. Migros'un inorganik büyüme programı kapsamında devralmakta olduğu İstanbul'daki Uyum mağazaları ve Antalya'daki Makromarket mağazalarının Migros formatına dönüşümünün önümüzdeki üç ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Migros 2018 yılında 120-150 arasında yeni mağaza açılışı hedeflemektedir. 2017 yılında kaydedilen güçlü satış büyümesi sonrasında Migros'un 2018 yılında konsolide satış büyümesinin %15-18 mertebesinde olması beklenmektedir. Şirket bu yıl konsolide bazda %5,5-6,0 mertebesinde VAFÖK marjına ulaşmayı hedeflenmekte.