Milletvekillerinin maaşları tehlikede!

Meclis'te dün yaşanan kavgada CHP'li Musa Çam'a 12 bin TL para cezası kesildi. Meclis'te tansiyon önümüzdeki dönemde de düşeceğe benzemiyor. Milletvekilleri maaşlarını üçte ikisinden fazlasını cezalara yatırmak zorunda kalabilir.

17 bin TL maaş alan milletvekillerinin önümüzdeki dönemde en büyük giderleri cezalardan olacak gibi gözüküyor. Meclis'te dün yaşanan ittifak tartışmalarının ardından ortalık karıştı. 20 saat süren oturumda yaşanan kavga dışarı taştı.

Öyle ki CHP'li Musa Çam oturumu yöneten Ayşenur Bahçekapılı'nın teklifi ile üç oturumdan men edildi ve 12 bin TL para cezasına çarptırıldı.

KINAMA CEZASI NASIL VERİLİYOR?

Geçen yıl yapılan iç tüzük değişikliği ile milletvekillerine para cezası getirilmişti. Kınama cezası alan vekile 5 bin 751 TL, geçici oturumdan çıkarılma cezası ise 11 bin 502 TL olmuştu. Önümüzdeki dönemde mecliste bu tablonun devam etmesi halinde 17 bin TL alan özellikle muhalefet milletvekillerinin maaşları cezalara gidecek gibi gözüküyor. bir vekilin kınama cezası alması için düzenlenen hükümler şöyle:

Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası aldığı halde bunu gerektiren hareketten vazgeçmemek.

Bir ay içinde üç kere uyarma cezasına uğramış olmak.

Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak girmek.

Meclis'te gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclis'in görevini yerine getirmesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak.

Genel Kurul’un çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmak.

Meclis’ten geçici çıkarma için hükümler de şöyle:

Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğramak.

Bir ay içinde beş kere kınama cezası almak.

Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başkanına, Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline, milletvekiline, Türk Milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen Anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak.

Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na ve komisyonlara silahlı olarak girmek.

Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak.

Fiili saldırıda bulunmak. Meclisten geçici çıkarma cezasının sonuçları.