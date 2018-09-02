Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı | 1 Eylül Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi 1 Eylül Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye dağılımını belirledi. Büyük ikramiye tutarı olan 1 milyon 500 bin lira gelecek haftaya devretti. İşte Sayısal Loto sonucu ve kazandıran numaralar...

1 Eylül Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar canlı yayında belirlendi. Sayısal Loto oyununda 6 tutturma ihtimali 13 milyon 983 bin 816'da 1… Peki haftanın şanslı rakamları hangileri? İşte Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Bu oyunda 6 rakamı doğru tahmin etmek için her hafta şansını deneyenler Sayısal Loto sonucu belli oldu.

3, 9, 21, 25, 30, 38

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1145'inci hafta çekilişinde 5 bilen 161 kişi, 4 bin 59 lira 70'er kuruş; 4 bilen 7 bin 753 kişi, 64 lira 5'er kuruş; 3 bilen 138 bin 834 kişi, 9 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.