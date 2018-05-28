Milta Turizm görüşmelerine son verildi

Bodrum Marina'nın işletmecisi Doğan Holding'in şirketi Milta'yı Koç Grubu'na satma görüşmelerine son verildi. Net borç tutarı üzerinde uzlaşılamadı.

Doğan Holding kapanış ön koşullarının sözleşmede öngörülen şekilde tamamlanamadığı gerekçesiyle Milta Turizm'in satış ve devir işlemine ilişkin görüşmelere ve çalışmalara son verildiğini açıkladı.

Temmuz ayında Milta Turizm’in Koç Holding’in bağlı kuruluşlarında Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri’ne satılmıştı.

“Kapanış” tarihindeki “net borç” tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105 milyon dolar olarak belirlenen satış sözleşmesinde satışı ve devrini düzenleyen “Kapanış Ön Koşulları” öngörülen şekilde tamamlanamadı.

Milta Turizm Bodrum Marina’yı işletmesiyle tanınıyor.