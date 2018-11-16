Milyarlık havaalanı nar parasına kaldı

2 kez temeli atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı yılan hikayesine döndü. Adana, Osmaniye ve Mersin’e hizmet vermek üzere planlanan havalimanı inşaatı tam 5 yıldır bitmedi Kaynak bulmak için, havaalanı içindeki 150 dönümlük alanda yetiştirilen narlar ihaleyle satışa çıkarıldı.

2013'ten bu yana 2 kez temeli atılmasına rağmen bir türlü bitirilemeyen Çukurova Bölgesel Havalimanı için ilk ihale 15 Aralık 2011'de yapıldı. İhaleyi, 357 milyon Euro (o tarihteki kurla 871 milyon TL, bugünkü kurla 2.2 milyar TL) teklif veren SkyLine Havacılık- Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim Grubu kazandı.

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ilk temeli 2013 yılında attı. Ancak Koçoğlu İnşaat mali krize girip inşaat durunca sözleşme iptal edildi. 2016'da açılan yeni ihalenin altyapı tesisleri yapım işini Bayburt Grup kazandı. 2017'de daha görkemli ikinci bir temel atma töreni yapıldı.

Bu törende dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Bekleme lüksümüz yok. 29 Ekim 2018'de terminali hep birlikte açacağız” dedi. Ancak kaynak sıkıntısı nedeniyle terminal 29 Ekim'e yetiştirilemediği gibi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, altyapı inşaatlarının sadece yüzde 40'ının tamamlandığını açıkladı.

DHMİ kaynak bulabilmek için, havaalanı içindeki 150 dönümlük arazide yetiştirilen narı ekim ayında ihaleyle satışa çıkardı. Alıcı çıkmadı. 8 Kasım'da ikinci kez nar satış ihalesi düzenlendi. Nara kimse para vermeyince bu ihale de iptal oldu. Üçüncü ihale için gün sayılıyordu ki yağan yağmur ve hava şartları narı çürüttü.